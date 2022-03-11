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Son dakika: İngiltere'dan flaş Rusya kararı! Yüzlerce vekil...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: İngiltere’dan flaş Rusya kararı! Yüzlerce vekil...

Son dakika haberleri... İngiltere, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım kararı aldı.

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