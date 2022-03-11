Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka A Haber'de
Son dakika haberi... Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka A Haber Dış Haber Editörü Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Damka, "Savaşın Balkanlar'a sıçrama endişesi var" ifadelerini kullandı.
Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka A Haber Dış Haber Editörü Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Maalesef Ukrayna'daki savaştan sonra ister istemez acaba Balkanlar'da etnik bir çatışmaya dönüşebilir mi, yeni bir savaş bu bölgede olabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Balkanlar'da özellikle Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan cumhuriyetler içerisindeki etnik yapıdan dolayı birbiriyle tam barışı sağlamış değil.
"BALKANLAR'DA SİYASİ İSTİKRAR YOK"
Hala Sırbistan'ın Kosova'yı tanımaması, Bosna Hersek içerisindeki 3'lü cumhuriyet, Hırvatistan'ın AB'ye girmesi, Karadağ'daki siyasi krizler, Makedonya'daki her bir yılda gerçekleşen seçimler, Bulgaristan'da bir yıl içerisinde gerçekleşen 3 seçim vesaire. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten Balkanlar'da bir siyasi istikrarın olmadığı apaçık ortadadır.
Savaşın Balkanlar'a sıçrama endişesi var.
AB Balkanlar'da geç adım atıyor. Hep ötelediği bir durum var. Sanki AB içerisinde bu Balkan ülkelerini görmek istemiyor gibi. Güvensizilik ortaya koyuyor. AB artık bunu daha ciddiye alması lazım. Aksi takdirde yeni krizlerle karşı karşıya kalabiliriz.
"NET ADIMLAR ATILMALI"
Ekonomik krizler bazı şeyleri körükleyebiliriz. Bizler diyalogdan yanayız. AB'nin net adımlar atması gerektiğini düşünmekteyim. Yalnız AB değil ABD ve diğer ülkeler bu konuda net bir şekilde kendilerini göstermeli ve net adımlar atmalı. Çözüm odaklı barış odaklı adımlar atılmalı.
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