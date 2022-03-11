Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka A Haber’de

Savaşın Balkanlar'a sıçrama endişesi var.

AB Balkanlar'da geç adım atıyor. Hep ötelediği bir durum var. Sanki AB içerisinde bu Balkan ülkelerini görmek istemiyor gibi. Güvensizilik ortaya koyuyor. AB artık bunu daha ciddiye alması lazım. Aksi takdirde yeni krizlerle karşı karşıya kalabiliriz.