Kamala Harris ’mülteci’ sorusuna kahkaha attı! Salon buz kesti | Tepki yağıyor

Konu daha sonra başta Polonya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine giden mültecilere geldi. Birleşmiş Milletler savaşın ilk 15 gününde Ukrayna'dan kaçan insan sayısını 2 milyon 200 bin olarak açıkladı. Bu kişilerinin yarısının ise Polonya'ya gittiği tahmin ediliyor.

HERKES DONAKALDI

Andrzej Duda, toplantıda ülkesine 15 gün içinde yaklaşık 1,5 milyon mülteci geldiğin açıkladı. Duda aynı zamanda Harris'e, Polonya'ya gelen mültecilerin bir kısmının ABD'ye geçebilmesi için gerekli işlemlerin hızlandırılmasını rica ettiğini de aktardı.