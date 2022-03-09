Rusya-Ukrayna savaşında 14. gün! Peş peşe yaptırım kararları! "Sonuna kadar savaşacağız"
Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberler... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 14. gününe girerken barış görüşmelerinin 3. turundan da bir sonuç çıkmadı. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometreye kadar yaklaştı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, "Rus güçleri Mariupol'den tahliye rotasına ateş açıyor" denildi. ABD ve Avrupa Rusya'ya yeni yaptırımlar uygularken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız.'' dedi. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşından son gelişmeler...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 13. gününde de devam ediyor. Bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turundan da barış çıkmazken, dördüncü turun yakında yine Belarus'ta yapılacağı belirtildi.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
08.59 Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinden 83 personel tahliye edildi.
06.59 ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının savunma amaçlı olarak Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.
Açıklamada, Polonya'nın daveti ve General Wolters'ın talimatıyla ABD Avrupa Komutanlığı ile Afrika Komutanlığının uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağı bildirildi. Söz konusu bataryaların "tamamen savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada füzelerin hiçbir şekilde saldırı maksatlı olmadığına işaret edildi.
06.38 Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.
06.20 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, Ukrayna'nın Sumi kentinden alınan yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığını belirterek, tahliye edilenlerin arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu duyurdu.
05.44 Ukrayna başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.
04.21 ZELENSKİY: SAVAŞ BİTMELİ, MÜZAKERE MASASINA OTURMALIYIZ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın bitmesi ve müzakere masasına oturulması gerektiğini belirtti.
Zelenskiy, yayınladığı video mesajda, "Savaş bitmeli. Müzakere masasına oturmalıyız. Ancak eski ölümcül hırslar için değil, dürüst, somut, halkın çıkarları için," dedi.
Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, bunu tüm dünyaya güçlü bir sinyal olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu karar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a şahsen minnettarım. Bunun için tüm dünyaya en güçlü sinyal. Çok basit: Rusya'ya ödenen her kuruş, diğer egemen devletlere uçan toplara ve mermilere dönüşüyor." diye konuştu.
Zelenskiy, Rusya'nın insani koridorlara ateş ettiğini ve engellediğini kaydederek, açılan ilk insani koridorun yapılması gerekenlerin sadece yüzde biri olduğunu ifade etti.
Vladimir Zelenskiy ayrıca kendilerini destekleyen ve sokaklara dökülen Ruslara da teşekkür ederek, onların barış için savaştığını sözlerine ekledi.
04.08 Rusya, Kırım'dan Ukrayna'ya zırhlı trenlerle ağır silahlar taşıdı.
03.54 Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu.
03.40 Rus askerleri, Ukrayna'daki televizyon kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı.
03.17 Mali Savunma Bakanı Saido Camara ve Genel Kurmay Başkanı Alou Boi Diarra'nın gizlice Rusya'ya giderek görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
02.37 Japonya Ukrayna'ya yardım malzemesi gönderdi.
02.36 Pentagon, Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı.
00.19 Dünya devlerinden art arda Rusya açıklamaları geldi. Ukrayna'ya desteğini belirten dev şirketler Rusya'dan çekildiklerini duyurdu. Şirketlerden bazıları McDonald's, Starbucks, Coca-Cola.
00.01 Polonya makamlarının tüm MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Ramstein'deki hava üssüne konuşlandırmaya ve ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduğunu duyurdu.
Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.
23.20 Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için yarın (9 Mart) Moskova saati ile 10.00'dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.
Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.
Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.
22.54 Polonya tarafından yapılan açıklamada ordu envanterindeki Rus yapımı tüm MİG-29 uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olunduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya'nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı..
21.00 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın yaklaşık 2 bin 600 askeri tesisini imha etti, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri bugün Ukrayna'da 32 askeri tesisi imha etti.
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