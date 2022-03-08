Rusya Ukrayna savaşında 13. gün! Sokak savaşına 5 kilometre kaldı | Zelenskiy ilk kez ofisinden konuştu | Putin'den asker açıklaması geldi
Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika yeni haberler... Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş 13. gününde. Barış görüşmelerinin 3. turundan da sonuç çıkmadı. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometreye kadar yaklaştı. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti. Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenskiy "müzakerelere devam" mesajı verirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den asker açıklaması geldi. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 13. gününde de devam ediyor. Bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turundan da barış çıkmazken, dördüncü turun yakında yine Belarus'ta yapılacağı belirtildi.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
5 KENTTE GEÇİCİ ATEŞKES
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.
00.30: ZELENSKİY BAŞKANLIK OFİSİNDEN HALKA SESLENDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.
Yayımlanan 9 dakikalık videoda Zelenskiy, "Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz." ifadesini kullandı.
- "Düşmanın hiçbir izi kalmayacak"
Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle." dedi.
Kendilerini ve ülkelerini "kahramanca" savunan herkese teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Düşmanımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz. Bunun hiçbir izi kalmayacak. Bu nefret bizim değil, bu nedenle düşmanın hiçbir izi kalmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. İşgalcilerin yok ettiği şehirleri, Rusya'daki herhangi bir şehirden daha iyi hale getireceğiz." diye konuştu.
- "Müzakerelerde ısrarcıyız"
Zelenskiy, Rusya'nın "insani koridor" açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, "Belarus'ta bugün görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza 'barış böyle gelir' diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.
Savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını aktaran Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." mesajını verdi.
00.20: PUTİN'DEN ASKER AÇIKLAMASI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri eylemlerde zorunlu askerlik yapanların yer almadığını belirterek, "Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak." dedi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle görüntü yayınladı.
Kadınları 8 Mart ile kutlayan Putin, küresel ekonomik zorluklar ile askeri çatışmaların yaşandığı dönemden geçildiğini ve ülkedeki hamile kadınlar ile düşük gelirli ailelere maddi desteğin sağlanacağını söyledi.
Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine değinen Putin, şunları kaydetti:
"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor. Onların Rus halkı için güvenlik ve barışı güvenilir şekilde sağlayacağından eminim."
23.58: Ukrayna ordusu tarafından başkent Kiev ve Jitomir'de 2 Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk gününden bu yana 47 uçak ve 68 helikopter düşürüldüğünü duyurmuştu.
23.47: Rusya, sivillerin tahliyesi için yarın 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kiev, Çernigov, Sum, Harkov ve Mariupol kentlerinde 8 Mart'tan itibaren sivillerin tahliye edilebilmesi için sessizlik rejimi ilan ederek insani koridor açılacağını duyurdu. Merkez açıklamasında, sessizlik rejiminin 8 Mart yerel saatle 10.00 itibariyle başlayacağı ve Rusya'nın 44 bin 187'si çocuk olmak üzere 173 bin 773 kişiyi tahliye ettiğini bildirildi.
23.34: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.
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