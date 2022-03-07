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Rusya - Ukrayna savaşında 12. gün! Saat 10'da geçici ateşkes başlıyor | Birçok bölgede insani koridor açılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Rusya - Ukrayna savaşında 12. gün! Saat 10’da geçici ateşkes başlıyor | Birçok bölgede insani koridor açılacak

Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika yeni haberler... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 12. gününde de devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak. Bölgede şiddetli çatışmalar sürerken, Harkov kentinde bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Öte yandan Belarus medyası Harkov'da füze saldırısı başladığını açıklarken, patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi. Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı. Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

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Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...

08.20 RUSYA ATEŞİ KESİYOR

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı, Ukrayna'da İnsani Müdahale için Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi'de insani durumun son derece olumsuz hale geldiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den insani koridorlar açılmasına yönelik talepte bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Rus ordusu, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan etmektedir." denildi.

Açılacak insani koridorların insansız hava araçları ile takip edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Kızılhaç'taki ilgili birimlerin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

08.03 GÜNEY KORE'DEN RUSYA VE BELARUS'A SEYAHAT YASAĞI

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

06.21 AZERBAYCAN'IN HARKOV FAHRİ KONSOLOSLUĞU BİNASINA SALDIRI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğu binasına düzenlenen hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkov kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binasına hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Bakanlık, hava saldırısı sonucu binanın ağır hasar aldığını ve bir konsolosluk memuruna ait bir otomobilin ise hasar alarak kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Düzenlenen saldırıda Fahri Konsolosluk personelinden ölen veya yaralanan olmadığını ve personelin şu anda güvenli bir bölgede olduğunu belirten Bakanlık, saldırının detaylarına ise değinmedi.

05.30 Belarus medyası Harkov'da füze saldırısının başladığını ve patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.

05.08: ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.

01.50: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya'nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey'de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenskiy, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir Batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağıya kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor" ifadelerini kaydetti.

00.16: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

23.32: Ukrayna'dan bir milyondan fazla mülteci Polonya'ya geldi

23.17: Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

23.14: Ukrayna'nın Irpin kentinin Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22.51: Harkov'da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu.

21.55: TikTok, "sahte haber" yayanlara hapis cezası öngören yasa nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. Platform, çalışanlarını ve kullanıcılarını korumak için canlı yayın yapma ve yeni videolar yükleme özelliğini geçici olarak kaldırdı.

21.29: Rus ordusunun Kiev'e girmeye hazırlanmasına karşı Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, askerlerle birlikte savunma hatları oluşturma çalışmalarına katıldı.

21.28: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, liderlerin, Rusya'nın barbarca saldırılarını ve Ukraynalı sivillere yönelik artan tehdidi ele aldığı aktarılarak, Johnson'ın İngiltere'nin Rusya'nın başarısız olmasını sağlama konusunda kararlılığının altını çizdiği ifade edildi.

21.15: Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından, "Zaporijya Santrali tesis yönetimi Rus Kuvvetlerinin elinde" dedi.

21.15: Visa ve Mastercard'ın ardınan American Express de Rusya'da tüm operasyonlarını askıya aldı. American Express Belarus'ta da işlemlerini durdu.

21.00: Kiev'de siren sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

20.54: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor" dedi.

20.32: Ukrayna'nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

4 kentte insani koridor açılacak 4 KENTTE İNSANİ KORİDOR AÇILACAK

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