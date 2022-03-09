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Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Coca-Cola Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı

Amerikalı içecek firması Coca-Cola Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyururken yapılan açıklamada "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

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