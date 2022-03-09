09 Mart 2022, Çarşamba
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Meksika'da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Meksika’da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu

Meksika'nın Sonora eyaletinde gizli bir mezarda yapılan kazıda 11 cesedin bulunduğu bildirildi. Öte yandan ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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