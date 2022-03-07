İşte en kötü senaryoda Ukrayna haritası: Küçücük bir yere hapsedilmiş! Ukrayna ikiye mi bölünecek? Rusya ne amaçlıyor?
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir Rusya - Ukrayna krizinde Ukrayna için yaşanabilecek en kötü senaryoyu harita üzerinden izleyicilerle paylaştı. Haritadaki durumda Ukrayna'nın küçük bir yere hapsedildiğini söyleyen Kandemir, bu durumun biraz ütopik olduğunun altını çizdi. Kandemir bölgedeki olası senaryolar hakkında da öngörülerde bulundu. İşte detaylar...
Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Ukrayna - Rusya krizinde Ukrayna için yaşanabilecek en kötü senaryoyu harita üzerinden paylaştı.
BATI ORTAYA BIRAKTI
Batı ordularının konvansiyonel olarak Rusya'ya karşı durması mümkün değil. Batı'nın hava gücü, nükleer üstünlüğü bulunuyor. Ama bunları yapmayıp ortada bıraktılar.
UKRAYNA KÜÇÜK YERE HAPSEDİLMİŞ! HARİTA BİRAZ ÜTOPİK
Nehri takip eden kısımda Odessa da Rusya'ya geçiyor. Ukrayna küçük bir bölgeye hapsedilmiş. Bu harita bana biraz ütopik geliyor. Daha mantıklı gelen nehrin doğusunun Rusya'ya dahil edilmesi.
İKİ UKRAYNA KURULUP VETO YETKİSİ VERİLEBİLİR
Doğu Ukrayna ve Batı Ukrayna olmak üzere iki federasyon olabilir. Ama doğu kısmına veto yetkisi verilebilir. Batı Ukrayna "Ben NATO'ya katılmak istiyorum" derse veto edebilir.
RUSYA TAMPON BÖLGE İSTİYOR
Rusya anladığım kadarıyla arasında bir tampon istiyor. Rusya ve NATO'nun taleplerine ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. İkisi de güçlerini dikkat ettirmek istiyor.
RUSYA'NIN JEOPOLİTİK ÇIKMAZI VAR
Rusya dünyanın altıda birini oluşturuyor. Ama jeopolitik çıkmazları var. Denize çıkmak için bir şey yapması gerekiyor.
KARADENİZ'DE SADECE RUSYA VE TÜRKİYE KALACAK
Kırım'ı ilhak etti şimdi Donbas gündemde. O bölgeyi kontrol ederse Azak Denizi'ni tamamen kontrol altına alacak. O harita gerçekleşirse Karadeniz'de Rusya ve Türkiye kalıyor.
BÖLGE BATAKLIK HALİNE GELEBİLİR
Bu iş uzun sürer ve sokak çatışmaları çıkabilir. Bu bölge bir bataklık haline gelebilir.
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