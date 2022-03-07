İşte en kötü senaryoda Ukrayna haritası: Küçücük bir yere hapsedilmiş! Ukrayna ikiye mi bölünecek? Rusya ne amaçlıyor?

UKRAYNA KÜÇÜK YERE HAPSEDİLMİŞ! HARİTA BİRAZ ÜTOPİK

Nehri takip eden kısımda Odessa da Rusya'ya geçiyor. Ukrayna küçük bir bölgeye hapsedilmiş. Bu harita bana biraz ütopik geliyor. Daha mantıklı gelen nehrin doğusunun Rusya'ya dahil edilmesi.