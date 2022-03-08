Son dakika: Putin'i barış anlaşmasına kim ikna edecek? İki liderden biri Erdoğan!
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken arabuluculuk ve diyaloğu artırma çabaları yeniden hız kazandı. Washington Post'ta (WP) Adam Taylor imzasıyla yayımlanan analize göre, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen arabuluculuk çalışmalarında iki lider öne çıkıyor; Bunlardan biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
Bir haftadan uzun süredir devam eden yıkıcı savaşın ardından, Rusya ile Ukrayna arasındaki barışı sağlamak için yarış devam ediyor. Ancak hangi dünya lideri, hem 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali paranoyak ve mağdur bir zihniyete işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de ülkesi için sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu açıkça belirten mevkidaşı Volodymyr Zelensky'nin güvenini kazanabilir?
Moskova'nın Donbas'taki ayrılıkçılara verdiği desteği ve Kırım'ı ilhak etmesinin ardından 2014'te Rusya ile Ukrayna arasında çatışma patlak verdiğinde, Avrupalı güçler Fransa ve Almanya, Normandiya formatı olarak adlandırılan süreçte bu arabulucu rolü oynamıştı.
Belarus'un başkenti, sonunda Minsk anlaşmalarına giden müzakerelerin yeri haline geldi. Ancak Minsk anlaşmaları, kısmen Kiev'in zayıf bir konumdan müzakere edildikleri için haksız olduklarını düşündüğü için durdu.
2020'deki yönetimine karşı yapılan büyük protestoların ardından Moskova'ya bağımlı olan Belarus lideri Alexander Lukaşenko, Rusya'nın saldırı düzenlemek için topraklarını kullanmasına izin verdi.
NE PARİS NE DE BERLİN
Bu arada Paris ve Berlin, arabulucu olarak Putin için kabul edilemez. Almanya, Ukrayna tarafına tanksavar silahları ve Stinger füzeleri de dahil olmak üzere önemli miktarda ateş gücü sağlıyor. Bu arada Fransa, Ukrayna'ya savunma ekipmanı ve daha genel destek sağladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Avrupa'da Putin ile düzenli temas halinde.
PUTİN'İ İKNA EDECEK İKİ LİDERDEN BİRİ ERDOĞAN!
ABD'nin önde gelen gazetelerinden "Washington Post"ta yayımlanan bir makalede, "Putin'i barış anlaşmasına kim ikna edecek?" sorusuna yanıt arandı. "Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev'in hem de Moskova'nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin'in Ukrayna'ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin'in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi. Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin'in de, aslında Rusya'ya Batı'dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Putin ile habersiz bir görüşme için bu hafta sonu Moskova'yı ziyaret etti. Bennett daha sonra Pazar günü yaptığı açıklamada, hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduğunu ve barışın sağlanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BARIŞIN ÖNÜNÜ AÇALIM" MESAJI
Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, "Derhal ateşkesin bölgedeki insani kaygıları hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini" söyledi ve "barışın önünü açalım" çağrısını yeniledi.
Türkiye ayrıca, Cuma günü Antalya'da başlayacak diplomasi konferansında hem Rusya hem de Ukrayna dışişleri bakanlarını ağırlayacak. Hem Rusya'nın üst düzey diplomatı Sergey Lavrov'un hem de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, teklifi kabul etti.
Washington Post'un haberinde, "Hem Bennett hem de Erdoğan, onları arzu edilen üçüncü şahıslar haline getirebilecek niteliklere sahip" ifadeleri kullanıldı. Haber şöyle devam etti: "İsrail, ABD'nin uzun süredir devam eden bir müttefikiyken, Türkiye tam teşekküllü bir NATO üyesi."
Bu arada Almanya basınında da, geçtiğimiz Pazar günü Putin ile yaklaşık bir saatlik telefon görüşmesi yapan Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasında arabulucu olarak devreye girebileceğine dair yorumlar yer aldı.
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