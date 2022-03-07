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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin perde arkası! İşte Rusya - Türkiye ticaretinde yeni yol haritası

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Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin görüşmesinin perde arkası! İşte Rusya - Türkiye ticaretinde yeni yol haritası

Dünkü Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Başkan Erdoğan, "Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz." dedi. Rus Lider Putin'in ise "Ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat verecek" bilgisi paylaşıldı. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası başlayan savaş ile ilgili dün gerçekleşen Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

TİCARETTE YENİ YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan, "Dolar, Euro, Ruble, Altın ve Yuan'ı ticarette kullanabiliriz." dedi.

"PUTİN TALİMAT VERECEK"

Görüşmede Başkan Erdoğan Azak Denizi'nde bekletilen ayçicek yağı hammaddesi ve buğday yüklü yaklaşık 30 gemiyi de hatırlattı.

Rus Lider Vladimir Putin'in Erdoğan'a "gemilerin geçişi için talimat vereceğim" dediği öğrenildi.

Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PUTİN'E 'ACİL ATEŞKES' ÇAĞRISI

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım." çağrısını yineledi.

Başkan Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

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