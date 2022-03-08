Batı’dan Rusya hamlesi! Ege’de nöbet başladı! Savaş uçakları ve askeri gemiler teyakkuz halinde

B52 BOMBARDIMAN UÇAKLARI ROMANYA'DA

- Dün sabah itibariyle ABD'ye ait iki adet B-52 tipi Stratofortress (Uçan kale) ağır Bombardıman Uçağı, Moldova'ya yakın bir bölgede, Romanya semalarında devriye uçuşu gerçekleştirdi.

- Polonya üzerinde Ukrayna sınırına yakın bir bölgede ise Norveç'e ait askeri uçağa dönüştürülmüş Airbus330 ile ABD'ye ait Boeing135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçaklarıyla devriye gezdi.

- Fransa Savunma Bakanlığı da Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının, NATO çerçevesinde Polonya hava sahasında uçtuğunu duyurdu.

- New York Times, bir haftadan kısa bir süre içinde ABD ve NATO ülkelerinin aralarında Javelin füzelerinin de bulunduğu 17 bin tanksavar silahı Polonya ve Romanya sınırından Ukrayna'ya ulaştırdığını yazdı.