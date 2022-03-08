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Batı'dan Rusya hamlesi! Ege'de nöbet başladı! Savaş uçakları ve askeri gemiler teyakkuz halinde

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Batı’dan Rusya hamlesi! Ege’de nöbet başladı! Savaş uçakları ve askeri gemiler teyakkuz halinde

Batı, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonları sonlandırması için bir dizi ekonomik yaptırımları devreye alırken, askeri anlamda da yeni adımlar attı. ABD uçak gemisi USS Harry S.Truman, Ege’de nöbet tutuyor. B-52 bombardıman uçakları dün Romanya üzerinde uçtu. Fransız Rafale uçakları ise Polonya üzerinde devriye attı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 13'üncü gününe girerken, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ekonomik ve ticari yaptırımlarının ardından, Ukrayna çevresinde askeri faaliyetlere de hız verdi. Ukrayna sınırına yakın Polonya semalarında NATO üyesi Fransa, Norveç ve ABD'ye ait uçaklar devriye uçuşları gerçekleştiriyor. Fransız donanmasına ait Uçak Gemisi Charles de Gaulle'nin, halihazırda Girit açıklarında seyrettiği biliniyor. Son olarak ABD'nin USS Harry S. Truman savaş gemisinin de Ege'de görevlendirildiği, bu gemiden havalanan uçakların Karadeniz'de devriye uçuşları yapmaya başladığı bildirildi.

USS HARRY TRUMAN EGE'DE
Kuzey Ege'de geçen cuma gecesinden beri Limni (Limnos) ile Semadirek (Sahothraki) adaları arasındaki deniz bölgesinde seyreden ABD uçak gemisi "USS Harry S. Truman" dün rotasını Suda mevkisinde ABD askeri üssü bulunan Girit adasına çevirdi. Yunan medyasına göre, Kuzey Ege'de seyrettiği üç gün içinde USS Harry S. Truman'dan havalanan F-16 ve F-35 tipi savaş uçakları, Romanya hava sahası üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirdiler.

NATO DUYURDU: HAZIRIZ
Dün NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman'ın, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından ittifakı (NATO) savunmak için işbaşında olduğu duyuruldu. Açıklamada, "NATO ile daha önce olmadığı kadar yakın çalışarak, hava devriyelerinin gerçekleştirilmesini destekliyoruz" denildi. Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hazırız" ve "Biz NATO'yuz" etiketlerine yer verilerek ABD ordusunun sosyal medya hesapları etiketlendi.

B52 BOMBARDIMAN UÇAKLARI ROMANYA'DA
- Dün sabah itibariyle ABD'ye ait iki adet B-52 tipi Stratofortress (Uçan kale) ağır Bombardıman Uçağı, Moldova'ya yakın bir bölgede, Romanya semalarında devriye uçuşu gerçekleştirdi.

- Polonya üzerinde Ukrayna sınırına yakın bir bölgede ise Norveç'e ait askeri uçağa dönüştürülmüş Airbus330 ile ABD'ye ait Boeing135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçaklarıyla devriye gezdi.

- Fransa Savunma Bakanlığı da Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının, NATO çerçevesinde Polonya hava sahasında uçtuğunu duyurdu.

- New York Times, bir haftadan kısa bir süre içinde ABD ve NATO ülkelerinin aralarında Javelin füzelerinin de bulunduğu 17 bin tanksavar silahı Polonya ve Romanya sınırından Ukrayna'ya ulaştırdığını yazdı.

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