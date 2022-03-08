Rusya-Ukrayna savaşında yabancı savaşçı tehlikesi!

Rusya'nın Ukrayna işgali uluslararası sistemde Ukrayna'ya yönelik hızla artan siyasi, askeri, insani ve finansal destek, özellikle Arap Baharı sonrasında Orta Doğu halklarının savaşlar, çatışmalar ve işgaller sonrasında yaşadığı trajedi düşünüldüğünde şaşırtıcı düzeyde. Bu ikircikli tutumun yanı sıra başta İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülke olmak üzere Avrupa hükümetlerinin neredeyse tamamı Kremlin karşıtlığında birleşerek Ukrayna'ya askeri ekip ve mühimmat, finansal ve insani yardım göndermeye devam ediyor. Ancak tüm yardımlara rağmen Avrupa ve ABD, Ukrayna'ya Rusya karşısında savaşması için asker göndermeyeceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise 25 Şubat'ta Ukrayna vatandaşlarına çağrısında, "Ülkeyi savunmak isteyen herkese silah vereceğiz. Şehirlerimizin meydanlarında Ukrayna'yı desteklemeye hazır olun." ifadelerini kullanarak ülkeyi Rus saldırılarına karşı savunmak isteyen herkese silah dağıtacağını açıkladı. Rus ordusu ise sivillerin yaşam alanlarına gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılara yönelik uluslararası kamuoyunda meydana gelen şiddetli tepkiyi azaltmak adına, çatışma alanlarında yaralanan ya da ölen sivillerin aslında sivil olmadığı, Rus askerlerine karşı silah kullanan kişiler olduğu iddialarını yeniledi. Dolayısıyla Kremlin Zelenskiy'nin sivilleri silahlandırma çağrısını yeni bir karşı propaganda aracı olarak kullanmakta çekinmedi.