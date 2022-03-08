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Haberler Galeri Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat'tan bugüne Ukrayna savaşı

Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat'tan bugüne Ukrayna savaşı

Son dakika Ukrayna haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 13. güne girildi. Peki bu süre boyunca Rusya nasıl bir strateji izledi? Rus güçlerinin ilerleyişi ne durumda? Kiev'de sokak savaşı başlar mı? Başlarsa ne olur? Kiev'de yaşananlar neyi nasıl etkileyecek? Kiev alınırsa operasyon biter mi? Savaşın ilk 12 gününde neler yaşandı? Rusya ordusu Kiev'e hangi kritik noktalardan ilerliyor? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 11:29
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Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat’tan bugüne Ukrayna savaşı

Rusya ordusunun ilerleyişi sürüyor. Kiev'e 5 kilometre kaldı.

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Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat’tan bugüne Ukrayna savaşı

Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi... Rus güçlerinin Ukrayna'daki ilerleyişi sürüyor, dünya gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki şimdiye kadar sahada ne değişti?

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Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat’tan bugüne Ukrayna savaşı

Rusya saldırılarını üç ana yönden başlatmıştı. Kuzey, Güney ve Doğu... Rus birlikleri 24 Şubat'tan bu yana ülkenin içlerine doğru ilerledi. Hem hava hem de topçu saldırıları gerçekleştirildi.

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Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat’tan bugüne Ukrayna savaşı

Başkent Kiev'e giden Rus birlikleri ise Ukrayna, Rusya ve Belarus arasındaki Senkivka'dan sınırı geçerek ülkeye girdi.

Rus zırhlı birlikler, Çernigiv kentinde güçlü bir savunmayla karşı karşıya kaldı. Bölgede şiddetli bombardımanlar yaşansa da Çernigiv'de kontrol hala Ukrayna'da.

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Kiev işgal edilirse ne olur? Rusya ateşkesin ardından yoğun bombardımana mı başlayacak? İşte 24 Şubat’tan bugüne Ukrayna savaşı

İkinci ve daha hızlı bir ilerleme ise Dinyeper Nehri'nin batısında Çernobil üzerinden geldi. Rus güçleri Kiev'in kuzeyi ve batısındaki geniş bir alanın kontrolünü ele geçirdi. Harkov ise ağır hava bombardımanlarla karşı karşıya kaldı.