08 Mart 2022, Salı
Rusya'dan Avrupa'ya petrol ve gaz uyarısı: Felakete neden olur
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirtti. Öte yandan ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 10:27
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