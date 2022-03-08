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Rusya'dan Avrupa'ya petrol ve gaz uyarısı: Felakete neden olur

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirtti. Öte yandan ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 10:27
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Rusya’dan Avrupa’ya petrol ve gaz uyarısı: Felakete neden olur

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti.

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Rusya’dan Avrupa’ya petrol ve gaz uyarısı: Felakete neden olur

Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.

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Rusya’dan Avrupa’ya petrol ve gaz uyarısı: Felakete neden olur

Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, "Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar." ifadelerini kullandı.

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Rusya’dan Avrupa’ya petrol ve gaz uyarısı: Felakete neden olur

Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor.

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Rusya’dan Avrupa’ya petrol ve gaz uyarısı: Felakete neden olur

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor.