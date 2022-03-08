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Haberler Galeri Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya'ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore'yi geride bıraktı

Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya'ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore'yi geride bıraktı

Dünya Rusya-Ukrayna savaşına kilitlenmişken Avrupa ülkeleri ve birçok dev şirketten yaptırım kararı gelmişti. Yaptırım kararlarının ardından ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Öyle ki Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 10:39
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Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya’ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore’yi geride bıraktı

Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı.

Böylece Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5 bin 530'u aştı.

Rusya bu sayıyla, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı.

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Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya’ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore’yi geride bıraktı

Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı ülkeler sıralamasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer aldı.

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Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya’ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore’yi geride bıraktı

Rusya'ya yönelik 22 Şubat'tan itibaren en çok yaptırım kararı alan ülke, 568 yaptırımla İsviçre oldu. İsviçre'yi 518 yaptırımla Avrupa Birliği (AB), 512 yaptırımla Fransa, 454 yaptırımla Kanada ve 413 yaptırımla Avustralya takip etti. ABD de ise bu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik 243 yaptırım kararı aldı.

Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 2 bin 427'si bireylere uygulanırken, 343'ü kuruluşları, 6'sı gemileri ve ikisi uçakları hedef aldı.

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Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya’ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore’yi geride bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

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Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya’ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore’yi geride bıraktı

Putin'in söz konusu kararına tepki olarak Batılı ülkeler 22 Şubat itibarıyla Rusya'ya yönelik ilk yaptırım kararlarını açıklamaya başlamıştı.

Rusya Başkanı Putin, 24 Şubat'ta ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.