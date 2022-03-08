Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya’ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore’yi geride bıraktı

Rusya'ya yönelik 22 Şubat'tan itibaren en çok yaptırım kararı alan ülke, 568 yaptırımla İsviçre oldu. İsviçre'yi 518 yaptırımla Avrupa Birliği (AB), 512 yaptırımla Fransa, 454 yaptırımla Kanada ve 413 yaptırımla Avustralya takip etti. ABD de ise bu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik 243 yaptırım kararı aldı.

Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 2 bin 427'si bireylere uygulanırken, 343'ü kuruluşları, 6'sı gemileri ve ikisi uçakları hedef aldı.