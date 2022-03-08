08 Mart 2022, Salı
Dev şirketler tek tek terk ediyor! Rusya'ya 10 günde 3 bine yakın yaptırım! Kuzey Kore'yi geride bıraktı
Dünya Rusya-Ukrayna savaşına kilitlenmişken Avrupa ülkeleri ve birçok dev şirketten yaptırım kararı gelmişti. Yaptırım kararlarının ardından ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Öyle ki Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 10:39
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