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DSÖ'den Kovid-19 uyarısı! Hayvanlarda yayılırsa...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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DSÖ’den Kovid-19 uyarısı! Hayvanlarda yayılırsa...

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve beraberindeki uluslararası kuruluşlar, Kovid-19'un yabani hayatta yayılmasının yeni varyantların türemesini kolaylaştırma endişesine karşı, virüsün hayvanlar arasında geçişini yakinen takip ettiklerini açıkladı.

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