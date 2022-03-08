11 ülkeden Kuzey Kore’ye balistik füze tepkisi

11 ülkenin açıklamasında, BMGK daha güçlü şekilde yanıt vermeye çağrıldı. Kuzey Kore'nin "diplomasi ve gerilimi azaltma yoluna gitmek yerine BMGK kararları ve uluslararası hukuku ihlal ederek balistik füze denemelerine hız kazandırdığı" belirtilerek, 15 BMGK üyesi "bu tehlikeli ve yasa dışı eylemleri hep bir ağızdan kınamaya" çağrıldı.