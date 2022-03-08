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11 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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11 ülkeden Kuzey Kore’ye balistik füze tepkisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemelerine devam ederken ABD ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. 11 ülkenin açıklamasında, BMGK daha güçlü şekilde yanıt vermeye çağrıldı.

Aralarında ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 11 ülke, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) daha güçlü bir şekilde yanıt vermeye çağırdı.

Bu yıl 9 füze denemesi gerçekleştirerek nükleer silah programına yeniden hız kazandıracağının sinyalini veren Kuzey Kore'ye, Aralarında ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 11 ülkeden tepki geldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin dün kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği toplantıda, ortak bir tepki üzerinde bir kez daha anlaşmaya varılamamasının ardından ABD, İngiltere, Japonya, Arnavutluk, Avustralya, Brezilya, Fransa, İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç ve Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, Pyongyang'ın balistik füze denemeleri kınandı.

11 ülkenin açıklamasında, BMGK daha güçlü şekilde yanıt vermeye çağrıldı. Kuzey Kore'nin "diplomasi ve gerilimi azaltma yoluna gitmek yerine BMGK kararları ve uluslararası hukuku ihlal ederek balistik füze denemelerine hız kazandırdığı" belirtilerek, 15 BMGK üyesi "bu tehlikeli ve yasa dışı eylemleri hep bir ağızdan kınamaya" çağrıldı.

9 FÜZE DENEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

BMGK, Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerine yanıt olarak 5 acil durum toplantısı düzenlemiş, fakat toplantılarda Çin ve Rusya'nın daha güçlü yaptırımlar konusunda çekimser kalması nedeniyle kesin bir sonuca varılamamıştı. Pyongyang yönetimi 2022 yılının başından bu yana 9 füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olmuştu.

BALİSTİK FÜZELER PEŞ PEŞE DENENDİ

Kuzey Kore bu sabah peş peşe iki balistik füze fırlattı. Japonya'dan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.49 ile 08.52'de iki ayrı balistik füze fırlattığı ifade edilirken peş peşe gerçekleştirilen füze denemelerinin 'ciddi bir sorun' olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'den peş peşe tedirgin eden hamleler geldi. Japonya'dan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore 3 dakika arayla 2 balistik füze fırlattı.

3 DAKİKA ARAYLA FIRLATTI

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.49 ile 08.52'de iki ayrı balistik füze fırlattığını açıkladı.

DENİZE DÜŞTÜ

Bakan Kişi, maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahmin edilen füzelerin denize düştüğünü belirtti.

"CİDDİ BİR SORUN"

Kişi, "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi sorun." dedi.

HASAR TESPİT EDİLMEDİ

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, denemelere ilişkin henüz hasar saptanmadığını ifade etti.

KUZEY KORE'YE TEPKİ

Tokyo hükümeti resmi tepkisini, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Pyongyang'a aktardı. Füzelerin büyük olasılıkla Japonya ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğü kaydedildi.

GÜNEY KORE DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kısa menzilli balistik füzelerin başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı'ndan fırlatıldığını duyurdu.

Son fırlatılan füzelerle, Kuzey Kore yılbaşından beri 4. füze denemesini yapmış oldu.

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