Rusya’daki Alman gazetecilere flaş çağrı! Ülkeyi terk edin

Rusya'da medya yasasına getirilen kısıtlamalardan dolayı birçok uluslararası medya kuruluşunun ülkedeki çalışmalarına kısıtlama getirildiği belirten Überall, ülkedeki uydu yayınlarına izin verilmediğini ve Rusya'dan ayrılmak isteyen gazetecilerin de zorluk yaşadığını söyledi.

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