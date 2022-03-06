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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin Macron’un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Rusya - Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi için diplomatik temaslar devam ediyor. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada görüşmenin Macron'un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

'EN KÖTÜNÜN HENÜZ GELMEDİĞİNİ' DÜŞÜNDÜĞÜ BİLDİRİLMİŞTİ

Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron'un Ukrayna'da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti.

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