Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin Macron’un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.
Rusya - Ukrayna savaşı günlerdir devam ederken, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi için diplomatik temaslar devam ediyor. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.
GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ
Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada görüşmenin Macron'un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.
'EN KÖTÜNÜN HENÜZ GELMEDİĞİNİ' DÜŞÜNDÜĞÜ BİLDİRİLMİŞTİ
Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron'un Ukrayna'da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI MAÇ izle! FB - TS canlı izle bedava kesintisiz şifresiz canlı yayın izleme yolları...
- 7 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 6 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı? Kura çekim tarihi...
- Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? MEB 2022 ikinci dönem ara tatil ayın kaçında, hangi gün başlıyor?
- Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
- Emekli ikramiyesi artıyor... 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret detayı gündemde
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM duyurular...
- Behlül ile Bihter 14 yıl sonra yeniden bir arada! Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat aynı filmde mi oynayacak?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? 5 Mart Konya GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YKS ücreti son ödeme günü ne zaman? 2022 YKS başvuru ne zaman bitiyor? Üniversite sınavına katılacaklar dikkat!
- SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan sağlık hizmetinden yararlanamayacak! e-Devlet'ten hemen kontrol edin