Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada görüşmenin Macron'un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

'EN KÖTÜNÜN HENÜZ GELMEDİĞİNİ' DÜŞÜNDÜĞÜ BİLDİRİLMİŞTİ

Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron'un Ukrayna'da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti.