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Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askeri, Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgeden Azerbaycan topraklarına ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

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