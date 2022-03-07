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SON DAKİKA: IMF'ten açıklama: Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ağır olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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SON DAKİKA: IMF’ten açıklama: Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ağır olacak

Rusya-Ukrayna savaşının pençesinde sürüklenen dünya için kötü haber Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) geldi. IMF, "Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ağır olacak" uyarısını yaptı.

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