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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den Rusya - Ukrayna savaşına dair açıklama: ABD siyasetine kurban edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’den Rusya - Ukrayna savaşına dair açıklama: ABD siyasetine kurban edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesinin bölge ve ulusların faydasına olacağını söyledi. Reisi, Ukrayna halkının, Afganistan, Yemen ve Irak halkları gibi ABD'nin siyasetine kurban edildiğini belirtti.

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