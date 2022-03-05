Rusya - Ukrayna savaşında 10. gün! Rus ordusu Kiev'in kapısında | Zelenskiy'den NATO'ya tepki: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
Rusya - Ukrayna savaşından dakika dakika haberler... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde de devam ediyor. Rus güçleri, Başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ise savunmayı kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında vermeyi planlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya sert bir tepki göstererek, "Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" ifadelerini kullandı. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününde de devam ediyor. Bölgede çatışmalar devam ederken, Rus ordusu, Kiev'e ilerleyişini sürdürüyor.
Başkent Kievliler bir güne daha patlama sesleri ve sirenlerle uyanırken, şehir merkezinde yoğun füze saldırılarının neden olduğu bir dizi patlama duyulduğu belirtildi.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
06.10: ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.
03.51: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği (AB) müfettişlerini santralde görevlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.
02.50: BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü Ukrayna'daki insani kriz konusunda toplanacak.
01:37 Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna'da olduğunu belirterek, "Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.
ZELENSKİY NATO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
00.17: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.
23.57: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında "sahte" bilgilerin yayılmasını 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran bir yasa tasarısını imzaladı.
23.21: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenl
ik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya, Ukrayna'yı yıkmaya karar vermiş" dedi.
23.05: Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook ardından Twitter'a erişimin de kısıtlandığını açıkladı.
22.37: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rus saldırganlığına yanıt olarak daha ciddi yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
22.35: Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak değerlendireceğini bildirdi.
22.22: Putin, orduyla ilgili yapılan 'sahte haberler' için hapis cezası getiren yasayı imzaladı.
BLINKEN'DAN AÇIKLAMA
22.07: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti. Basın toplantısında verdiği demeçte, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulması önerilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Blinken, Stoltenberg'in ifadelerini hatırlatarak Kiev'e desteğin devam edeceğini taahhüt etti, fakat NATO'nun Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge kurma ihtimalini desteklemediklerini bildirdi. Blinken, uçuşa yasak bölge kararı alınması halinde yeni durumun Rus jetlerini vurmak için Ukrayna hava sahasına NATO uçaklarını göndermeyi gerektireceğini ve bunun ittifakın yapmak istemediği bir şey olduğunu belirtti. Blinken, "Bu, Avrupa'da tam teşekküllü bir savaşa yol açabilir. Başkan Biden, Rusya ile bir savaşa girmeyeceğimizi açıkça belirtti" İfadelerini kullandı.
21.56: Kiev'de yine siren sesleri yükseldi.
21.10: Rusya, sosyal medya devi Facebook'u erişme engelledi.
21.05: Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov yaptığı açıklamada "Ukrayna ile Türkiye'de buluşma teklifi iyi fikir" ifadelerini kullandı.Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.
20.39: Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna'da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.
20.30: Zelenskiy yeni açıklama yaptı. Avrupa'ya seslenen Zelenskiy, 'Ukrayna düşerse Avrupa düşer' dedi.
Bugün Ukrayna'nın "ayakta" durabilmesinin Avrupa için son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Çünkü Ukrayna, kendi ayakları üzerinde durmazsa Avrupa da ayakta duramaz. Biz düşersek, siz de düşersiniz. Bu yüzden lütfen sessiz kalmayın, buna göz yummayın. Ukrayna'yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak, özgürlüğümüzün zaferi olacak, ışığın karanlığa, özgürlüğün köleliğe karşı zaferi olacak. Ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak.".
3. DÜNYA SAVAŞI ÇOKTAN BAŞLADI
20.15: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, "3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor. BM Güvenlik Konseyi Başkan Putin'den bunun bir daha gerçekleşmeyeceğini söylemesini bekliyor. Putin'i Ukrayna sınırlarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır." dedi.
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