Rusya - Ukrayna savaşında 10. gün! Rus ordusu Kiev’in kapısında | Zelenskiy’den NATO’ya tepki: Ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek

21.05: Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov yaptığı açıklamada "Ukrayna ile Türkiye'de buluşma teklifi iyi fikir" ifadelerini kullandı.Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

20.39: Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna'da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.

20.30: Zelenskiy yeni açıklama yaptı. Avrupa'ya seslenen Zelenskiy, 'Ukrayna düşerse Avrupa düşer' dedi.

Bugün Ukrayna'nın "ayakta" durabilmesinin Avrupa için son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Çünkü Ukrayna, kendi ayakları üzerinde durmazsa Avrupa da ayakta duramaz. Biz düşersek, siz de düşersiniz. Bu yüzden lütfen sessiz kalmayın, buna göz yummayın. Ukrayna'yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak, özgürlüğümüzün zaferi olacak, ışığın karanlığa, özgürlüğün köleliğe karşı zaferi olacak. Ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak.".