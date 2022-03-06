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Irak'tan açıklama: Türkiye bizi susuz bırakmayacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Irak’tan açıklama: Türkiye bizi susuz bırakmayacak

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani, Türkiye'nin Irak'ın su konusundaki kaybını telafi ettiğini ve Irak'ı susuz bırakmayacağını söyledi.

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