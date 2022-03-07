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Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı

Son dakika haberine göre Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 20 bin 582'ye ulaştı. Öte yandan en fazla can kaybı 984 bin 20 ile ABD'de kaydedildi.

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