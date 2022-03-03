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Dostoyevski'ye yasak geldi! İşte Rusya'ya uygulanan ilginç yaptırımlar
Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününde gözler müzakere görüşmelerine çevrildi. İki heyetin barış yapması beklenirken Rusya'ya uygulanan ilginç yaptırımlar dikkat çekti. Rusya'ya ve Putin'e uygulanan ekonomik yaptırımların ardından Rusya'nın milli değerlerine de yasaklar gelmeye başladı. İşte Rusya'ya uygulanan en ilginç yaptırımlar.
Giriş Tarihi: 03.03.2022 13:51Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 13:56