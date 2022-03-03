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Dostoyevski'ye yasak geldi! İşte Rusya'ya uygulanan ilginç yaptırımlar

Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününde gözler müzakere görüşmelerine çevrildi. İki heyetin barış yapması beklenirken Rusya'ya uygulanan ilginç yaptırımlar dikkat çekti. Rusya'ya ve Putin'e uygulanan ekonomik yaptırımların ardından Rusya'nın milli değerlerine de yasaklar gelmeye başladı. İşte Rusya'ya uygulanan en ilginç yaptırımlar.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 13:56
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Dostoyevski’ye yasak geldi! İşte Rusya’ya uygulanan ilginç yaptırımlar

Öte yandan 1 haftadır dünyanın pek çok ülkesinden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar geldi. Ancak bu yaptırımların bazıları Rusya ya da Putin'i zora sokmak için değil, Rus kültürüne karşı alındı.

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Dostoyevski’ye yasak geldi! İşte Rusya’ya uygulanan ilginç yaptırımlar

Rus pastasından, dünyanın en önde gelen roman yazarı Rus Dostoyevski'ye kadar birçok ilginç yasak geldi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dolayı alınan ilginç yaptırım kararları.

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Dostoyevski’ye yasak geldi! İşte Rusya’ya uygulanan ilginç yaptırımlar

KEDİLERE ENGEL

Uluslararası Kedi Federasyonu Rus kedilerine engel koydu. Buna göre, Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek. Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri ise fuarlardan men edildi.

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Dostoyevski’ye yasak geldi! İşte Rusya’ya uygulanan ilginç yaptırımlar

NETFLIX'TEN İLGİNÇ HAREKET

Netflix, ünlü yazar Tolstoy'un Anna Karenina isimli eserinin uyarlamasının çekimlerini iptal etti.

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Dostoyevski’ye yasak geldi! İşte Rusya’ya uygulanan ilginç yaptırımlar

GÖREVDEN ALINDI

Münih Flarmoni Orkestrası Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus Şef Gergiev'i görevden aldı.