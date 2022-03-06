ABD basınından bomba Ukrayna iddiası! Sürgün hükümete hazırlık yapıyor...
ABD basını, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'da sürgün hükümete hazırlandığını belirtti. Ukrayna'da kanlı bir isyanın çıkabileceği belirtilirken, Zelenskiy'nin Polonya'da bir sürgün hükümet kurabileceği ifade edildi.
ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna'da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti.
ÜLKEDE KANLI VE UZUN BİR İSYANA ZEMİN HAZIRLANIYOR
Gazetenin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.
ZELENSKİY'E KAÇIŞ PLANI MI YAPILIYOR?
ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un, Rusya güçlerinin Kiev'i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.
POLONYA'DA SÜRGÜN HÜKÜMET Mİ?
Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, "Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz." ifadesine yer verildi.
ABD'Lİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜYOR
Zelenskiy'in bu süreçte ABD'li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenskiy'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.
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