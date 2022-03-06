ABD basınından bomba Ukrayna iddiası! Sürgün hükümete hazırlık yapıyor...

POLONYA'DA SÜRGÜN HÜKÜMET Mİ?

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, "Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz." ifadesine yer verildi.