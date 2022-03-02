02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rus iş insanları gündemde! AB'den kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi!

Rus iş insanları gündemde! AB'den kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi!

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
ABONE OL
Rus iş insanları gündemde! AB’den kripto paralara ’Rusya yaptırımı’ incelemesi!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gelen yaptırımlar kripto paraları gündeme taşımıştı. Rus iş insanlarının kripto para üzerinden işlem yaptıkları iddiası AB'de olay oldu. AB, söz konusu haberlerin ardından inceleme başlatılacağını bildirdi.

Avrupa Birliği kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.

Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı kripto varlık kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.

AB yetkilisi, "Bazı kripto varlıkların değerindeki artış yaptırımlardan kaçınma girişimleri nedeniyle olabilir. Bu konuyu araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, AB'nin söz konusu kripto paralara ilişkin henüz bir karar alınmadığını, ancak gerekli olması halinde bu konuda da adım atabileceklerini belirtti.

Öte yandan, son günlerde Bitcoin gibi çeşitli kripto para birimlerinin değerinde hızlı bir artış gözlemlendi.

Rus milyarderlerden kripto para hamlesi RUS MİLYARDERLERDEN KRİPTO PARA HAMLESİ
Kayıp yüzde 50’ye ulaştı! Kripto paralar paraşütsüz çakılıyor... KAYIP YÜZDE 50'YE ULAŞTI! KRİPTO PARALAR PARAŞÜTSÜZ ÇAKILIYOR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA