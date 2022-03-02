Rus iş insanları gündemde! AB'den kripto paralara 'Rusya yaptırımı' incelemesi!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gelen yaptırımlar kripto paraları gündeme taşımıştı. Rus iş insanlarının kripto para üzerinden işlem yaptıkları iddiası AB'de olay oldu. AB, söz konusu haberlerin ardından inceleme başlatılacağını bildirdi.
Avrupa Birliği kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.
Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.
AB yetkilisi, "Bazı kripto varlıkların değerindeki artış yaptırımlardan kaçınma girişimleri nedeniyle olabilir. Bu konuyu araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yetkili, AB'nin söz konusu kripto paralara ilişkin henüz bir karar alınmadığını, ancak gerekli olması halinde bu konuda da adım atabileceklerini belirtti.
Öte yandan, son günlerde Bitcoin gibi çeşitli kripto para birimlerinin değerinde hızlı bir artış gözlemlendi.
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