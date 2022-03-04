AB'den doğal gaz açıklaması! Rusya'dan gaz alımı durdurulacak mı? Yaptırım...
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya çok daha fazla ekonomik yaptırım uygulayacaklarını açıklarken, doğal gaz tedariği konusunda da önemli bir ifade kullandı. Peki Avrupa'da doğal gaz sıkıntısı yaşanacak mı? İşte detaylar...
AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da video konferansla bağlandı.
YAPTIRIM PAKETİ UYGULANACAK
Toplantı bitiminde basına açıklama yapan Borrell, ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya karşı birlikte şimdiye kadar kabul edilen en geniş kapsamlı yaptırım paketini uygulamaya koyduklarını anlattı.
Bu aşamada Rusya'ya yönelik yaptırımların tam olarak uygulandığından emin olmaları gerektiğine dikkati çeken Borrell, yaptırımlardaki boşlukları kapatarak "Rus savaş makinesine" zarar vermek istediklerini ifade etti.
SWIFT'TEN ENGELLENEN BANKALARIN SAYISINI ARTIRABİLİRİZ
Borrell, bakanların gelecek günlerde hangi yeni yaptırımların uygulanabileceğini değerlendirdiklerine işaret ederek, "SWIFT'ten engellenecek Rus bankalarının sayısını artırabiliriz ancak henüz bu konu hakkında bir karar almadık." dedi.
Teknik organlardan, daha fazla Rus bankasının incelenmesini istediklerini belirten Borrell, "Bakalım göreceğiz. Banka sayısı artırabiliriz, finansal yaptırımları derinleştirebiliriz." ifadesini kullandı.
RUSYA, 29 MİLYAR DOLARLIK ÖDEMEYİ YAPAMADI
Borrell, daha önce alınan yaptırım kararların sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bugün Rusya'nın yabancılara ödemesi gereken 29 milyar dolarlık faiz ödemesini yapamadığını vurguladı.
Bunun Rusya Merkez Bankasının rezervlerini bloke etme kararı sonucunda olduğunu belirten Borrell, "Evet daha fazla yaptırım olacak ama henüz karar almadık." değerlendirmesini yaptı.
"DOĞAL GAZI ALMAYA BİR GECEDE SON VEREMEYİZ"
Borrell, bir gazetecinin, Avrupa ülkelerinin yaptırım olarak Rus gemilerine limanlarını kapatıp kapatmayacağı sorusuna, "Daha sert yaptırımlar konusunda beyin fırtınası yaptık. Bazı ülkeler söylediğin noktaları masaya getirdi. Henüz bu konuda karar almadık." yanıtını verdi.
Enerjide yeşil döşümü hızlandırmanın Rusya'ya olan bağımlılığı azaltacağını anlatan Borrell, "Gaz konusunda hemen bir karar alınmasını beklemeyin. AB, gazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyor. Rus gazını almaya bir gecede son veremeyiz." ifadesini kullandı.
"ÇOK DAHA FAZLA UKRAYNALI GELECEK"
Borrell, insani duruma dikkati çekerek, Rus ordusunun sivil hedefleri de bombaladığını söyledi ve "Ukrayna'yı harap etmek istiyor gibiler." dedi.
1 haftada 1 milyondan fazla Ukraynalının AB ülkelerine gittiğini aktaran Borrell, "Çok daha fazlası gelecek." diye konuştu.
PUTIN BİZİ BÖLMEK İSTEDİ
Rusya'nın insani yardım koridoruna izin vermesini isteyen Borrell, siyasi durumla ilgili değerlendirmesinde de "Rusya Devlet Başkanı Putin, bizi bölmek istedi ama tersini başardı. Şu anda her zamankinden daha kararlı ve birlik içindeyiz. Rusya'nın saldırısından öncesine göre daha birlik içindeyiz ve Rusya, uluslararası camiada tamamen yalnız kalmış durumda." ifadelerini kullandı.
"Bu Doğu ile Batı'nın karşı karşıya gelmesi değil, bu Soğuk Savaş'ın yeniden ortaya çıkarılması değil." diyen Borrell, Batı olarak ülkelerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü savunduklarını vurguladı.
YAPTIRIMLARA SAVAŞ NEDEN OLDU
"AB'nin yaptırımlarla Rusya'da rejim değişikliği isteyip istemediği" sorulan Borrell, amaçlarının rejim değişikliği olmadığını belirterek, "Tam tersine yaptırımlara savaş neden oldu. Burada amaç Rus ekonomisi zayıflatmak." dedi.
Ukrayna'nın gelecekteki müzakerelerde elini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Borrell, konunun rejim değişikliği olmadığını tekrar vurguladı.
İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI HAFTA SONU SONUÇLANABİLİR
Borrell, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana'da aylardır yürütülen müzakerelerde gelinen noktaya ilişkin bir soruyu da "Vaktimin yarıya yakını İran anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ayrılmış durumda. Bir şeyler oluyor. Bu hafta sonu bir sonuç alabileceğimizi kuvvetle ümit ediyorum." diye yanıtladı.
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