AB’den doğal gaz açıklaması! Rusya’dan gaz alımı durdurulacak mı? Yaptırım...

"DOĞAL GAZI ALMAYA BİR GECEDE SON VEREMEYİZ"

Borrell, bir gazetecinin, Avrupa ülkelerinin yaptırım olarak Rus gemilerine limanlarını kapatıp kapatmayacağı sorusuna, "Daha sert yaptırımlar konusunda beyin fırtınası yaptık. Bazı ülkeler söylediğin noktaları masaya getirdi. Henüz bu konuda karar almadık." yanıtını verdi.

Enerjide yeşil döşümü hızlandırmanın Rusya'ya olan bağımlılığı azaltacağını anlatan Borrell, "Gaz konusunda hemen bir karar alınmasını beklemeyin. AB, gazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyor. Rus gazını almaya bir gecede son veremeyiz." ifadesini kullandı.