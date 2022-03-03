Son dakika: Almanya Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'un 600 milyon dolarlık yatına el koydu
Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Alman makamlarının, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyduğu bildirildi.
Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu.
600 MİLYON DOLARLIK YAT
Haberlerde, Usmanov'ın "Dilbar" adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.
İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İBB burs taksit tarihleri 2022! İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?
- Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?
- Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller güncel liste
- 3 Mart evde bakım parası yattı mı? 3 Mart evde bakım parası yatan iller...
- Güncel akaryakıt fiyatları: 3 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? 2022 LPG (oto gaz) litresi ne kadar, kaç lira?
- Üçüncü cemre ne zaman düşecek, tarih belli mi? Yaz ne zaman gelecek?
- KPSS sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim, önlisans sınav tarihleri ve 2022 KPSS başvuruları ne zaman?
- Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi ayın kaçında?
- Survivor kim elendi, gitti? 2 Mart Survivor kim, hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüller SMS sıralaması...
- Denizli'de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Denizli'de okullar tatil olacak mı?
- Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE-TÜFE Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı...
- POMEM ADAY İŞLEMLERİ: 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?