A Haber Kiev sokaklarında | Sokak savaşına hazırlık mı? Alarmın rengi kırmızı

Kiev'de artık alarmın rengi kırmızı. Sokağa çıkma yasağı sona erdi ama dün yapılan uyarılardan sonra sokakta kimseyi görmek mümkün değil. Sığınak olarak kullanılan metro istasyonları askeri üs oldu. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın TV kulesini vurmasından sonra kısa süreli de olsa yayınlar kesildi.