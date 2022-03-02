A Haber Kiev sokaklarında | Sokak savaşına hazırlık mı? Alarmın rengi kırmızı
Kuşatma altındaki başkent Kiev'de Ukrayna güçleri sokak savaşına hazırlanıyor. Kentin birçok noktasına barikatlar kuruldu. Güvenlik noktaları oluşturuldu. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı kentteki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Rusya'nın istihbarat ve kontrol binalarını 'vuracağız' açıklamasından sonra dün geceyi Kiev diken üstünde geçirdi. Peş peşe siren sesleri geldi. Gece sığınaklarda geçirildi. Sabah saatlerinde de sirenler çaldı ve patlama sesleri geldi.
Kiev'de artık alarmın rengi kırmızı. Sokağa çıkma yasağı sona erdi ama dün yapılan uyarılardan sonra sokakta kimseyi görmek mümkün değil. Sığınak olarak kullanılan metro istasyonları askeri üs oldu. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın TV kulesini vurmasından sonra kısa süreli de olsa yayınlar kesildi.
Dün yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Sumi'de yaşanan çatışmalarda 80 tane teçhizatı yok ettiğini açıkladı. Harkov, Herson ve Mariupol şehirleri tamamen kuşatma altında. Zelenskiy'nin soykırım başvurusu 7-8 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
Rusya şu ana kadar herhangi bir şehir merkezini ele geçiremedi. Rus ordusunun sınıra yığınak yaptığı askerlerin yüzde 80'i Ukrayna topraklarına girdi. 80'den fazla eğitim kurumu ve hastane yapılan saldırılarda zarar gördü."
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