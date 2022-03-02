02 Mart 2022, Çarşamba
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, orduyu modern silahlarla yenileme talimatı verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve modern metotlarla savaşa hazırlık programının yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

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