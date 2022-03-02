BM Genel Kurulu’ndan Rusya’ya yönelik hamle bugün

Söz konusu tasarıda, Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, "Rusya Federasyonu'nun, BM Sözleşmesi'nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan tasarıda, Moskova'ya, "Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi" çağrısı yapıldı.

Rusya'nın 21 Şubat'taki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilen tasarıda, "Rusya'nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi" gerektiği kaydedildi.

Tüm tarafları Minsk Anlaşması'na bağlı kalmaya davet eden tasarıda, insani yardım ulaştırılması gereken bölgelere erişimin sağlanması gerektiği de belirtildi.