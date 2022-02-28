28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Avrupa Birliği hamlesi

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Avrupa Birliği hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Avrupa Birliği hamlesi

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" demişti.

İŞTE İMZADAN FOTOĞRAFLAR

Zelenskiy’den AB hamlesi ZELENSKİY'DEN AB HAMLESİ



Zelenskiy’den AB ve Rus askerlerine çağrı! ZELENSKİY'DEN AB VE RUS ASKERLERİNE ÇAĞRI!
Zelenskiy’den AB ve Rus askerlerine çağrı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA