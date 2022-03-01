Rus askerleri Kiev sokaklarında böyle görüntülendi! Sivil binalar tek tek işaretlendi

Ukrayna'nın batısındaki Rivne kasabasının Belediye Başkanı Alexander Tretyak, şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

"ACİL DUYURU | Bina yöneticileri mutlaka tüm çatı katlarını kapatmalıdır. sizler ya da binada yaşayanlar bina girişinde, çatılarda ya da binaların yakınında şüpheli şahıslar ya da bu tür işaretler görürseniz mutlaka kolluk kuvvetlerine bildirin. Çatılarını mutlaka hemen kontrol edin, bu işaretleri görürseniz hemen boyayarak kapatın ve çatıya olan erişimi kapatın."