01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri NATO Askeri Komitesi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

NATO Askeri Komitesi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
ABONE OL
NATO Askeri Komitesi Ukrayna’daki gelişmeleri görüştü

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda NATO'nun caydırıcılık ve savunma durumu değerlendirildi. NATO Askeri Komite Toplantısı'na Türkiye adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler katıldığı bildirilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA