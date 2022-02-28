Son dakika: A Haber ekibi Ukrayna’da yaralandı

A HABER EKİBİ UKRAYNA'DA YARALANDI



Detayları aktaran A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kaldığını bildirdi.





"KABURGAM KIRILDI, ARKADAŞIMIN İSE PROTEZ DİŞİ AYRILDI"



Yaşadıklarını anlatan Orhan Sali, "Lviv'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor." dedi.

"BÜYÜKELÇİMİZ BU NOKTADA GEREKLİ YARDIMLARI YAPTILAR"

Sali, "Sonrasında bizim için farklı bir tedavi uygulayacaklarını söylediler. Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Burada sistem farklı işliyor. Taha'nın diş protezini yapıştırmamız gerekiyordu. Çünkü hiçbir şey yiyemiyor. Sert bir şey yiyemiyor ve burası için çok sıkıntı. Neyse ki zar zor bir dişçi bulduk ve işlem yaptırdık. Benim kaburgalarımdaki kırık nedeniyle ayakta uzun süre kalamıyorum. Biz tabii olayın duyulmasından sonra Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız, Büyükelçimiz bu noktada gerekli yardımları yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz de Lviv'den Romanya'ya ulaşmaya çalışacağız. Orada bir hastane bulmaya çalışacağız." ifadelerine yer verdi.