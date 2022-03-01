Ukraynalı kadının Rus tankına molotoflu saldırı anı!
Rusya'nın acımasızca saldırdığı Ukrayna topraklarından çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna’da Rus askeri tankına molotoflu saldırı yapan Ukraynalı kadının saldırı anı ortaya çıktı. Saldırıdan kadın da nasibini aldı. İşte yaşanan paniğin görüntüleri…
Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu.
Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı.
Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.
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