Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Almanya'dan savunmaya ek destek! "Putin bir imparatorluk kurmak istiyor"
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Almanya'yı harekete geçirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz,, Alman ordusundaki eksikler nedeniyle savunma harcamalarına 100 milyar euro ekleneceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'i de hedef alan Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor." dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın her yıl gayri safi milli hasılasının yüzde 2'den fazlasını savunmaya ayıracağını açıkladı. Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yol açtığı dönüm noktası göz önüne alındığında, Alman ordusunun 'yeni, güçlü yeteneklere' ihtiyacı olduğunu söyleydi.
Scholz, bu konuda ölçütün ise, Avrupa'da barışı güvence altına almak için gereken her şeyin yapılması olacağını kaydetti. Başbakan Scholz, "Açık olan bir şey var: Özgürlüğümüzü ve demokrasimizi bu şekilde korumak için ülkemizin güvenliğine önemli ölçüde daha fazla yatırım yapmalıyız" dedi.
"KENDİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"
Başbakan Scholz hedefin, verimli, son derece modern ve ilerici bir Alman Ordusu olduğunu ifade etti. Meclis'teki tüm partilere çağrı yapan Scholz, bütçeden orduya ayrılacak fona destek vermesini istedi. Maliye Bakanı Christian Lindner'in (FDP), 2022 bütçesini 9 Mart'ta kabineye sunması planlanıyor. Scholz, savunma harcamalarının gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine yükselmesinin, müttefiklere söz verildiği için gerçekleşmediğini vurgularken, "Bunu kendi güvenliğimiz için de yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
SİLAH VE MÜHİMMAT YETERSİZLİĞİ TARTIŞILIYOR
Ukrayna savaşının başlamasından sonra Alman Ordusu'ndaki silah, mühimmat ve teçhizat yetersizliği tartışılmaya başladı. Alman Ordusu'ndaki eksiklikler önceki dönemlerde de zaman zaman gündeme gelmişti. Ancak savaşın Avrupa'da çok yakından hissedilir olması orduya yönelik desteğin siyasette tartışılmasına neden oldu.
"POLİTİKACILAR ARTIK NİHAYET UYANMALI
ZDF'de yayınlanan sabah programına katılan Alman Ordusu Bundeswehr Derneği Başkanı André Wüstner, birliklerin teçhizatını iyileştirmek için acil bir program çağrısında bulundu. "Politikacılar artık nihayet uyanmalı" diyen Wüstner, ordunun mühimmat, araç, gemi, uçak ve yedek parça alanlarında büyük sorunları olduğuna dikkat çekti. Ukrayna'nın Alman silahlarına ve askeri teçhizatına yönelik taleplerine de değinen Wustner, Alman ordusunun kendisinin, yeteneklerinin ve malzemelerinin sınırlarında olduğunu ifade ederken, "Kendimizde olmayanı nasıl başkasına teslim edebiliriz" diye konuştu.
YEŞİLLER DE DESTEKLEDİ
Silahlanma konusunda en hassas partilerden olan ve savaş karştılığıyla bilinen Yeşiller Partisi'nden de ordunun taleplerine yeşil ışık geldi. Parti Eş Başkanı Ricarda Lang, Alman Ordusu'nun 'iyi donanıma ' ihtiyacı olduğunu belirterek, destek çağrısında bulundu. Funke Medya grubuna demeç veren Lang, "Ordumuzun iyi donanıma sahip olmasına yönelik istediğimizi koalisyon anlaşmasında yer verdik. Ancak ordunun şu anda iyi durumda olmadığı da bir sır değil" dedi.
Lang, bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde nasıl ilerleneceğine bakılması gerektiğini kaydetti. Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin de aynı şekilde ordudaki eksikliklere dikkat çekerken, Almanya'nın NATO içindeki savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Trittin, durumun koalisyon ortakları arasında değerlendirileceğini kaydetti.
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