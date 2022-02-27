Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Almanya'dan savunmaya ek destek! "Putin bir imparatorluk kurmak istiyor"

YEŞİLLER DE DESTEKLEDİ

Silahlanma konusunda en hassas partilerden olan ve savaş karştılığıyla bilinen Yeşiller Partisi'nden de ordunun taleplerine yeşil ışık geldi. Parti Eş Başkanı Ricarda Lang, Alman Ordusu'nun 'iyi donanıma ' ihtiyacı olduğunu belirterek, destek çağrısında bulundu. Funke Medya grubuna demeç veren Lang, "Ordumuzun iyi donanıma sahip olmasına yönelik istediğimizi koalisyon anlaşmasında yer verdik. Ancak ordunun şu anda iyi durumda olmadığı da bir sır değil" dedi.

Lang, bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde nasıl ilerleneceğine bakılması gerektiğini kaydetti. Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin de aynı şekilde ordudaki eksikliklere dikkat çekerken, Almanya'nın NATO içindeki savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Trittin, durumun koalisyon ortakları arasında değerlendirileceğini kaydetti.