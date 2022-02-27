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Azerbaycan'dan Ukrayna açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Azerbaycan’dan Ukrayna açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki çatışmalardan kaçarak Romanya’ya sığınan 300’den fazla Azerbaycanlının başkent Bakü’ye getirileceğini duyurdu.

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