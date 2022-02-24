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SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna savaşı açıklaması: 74 askeri tesis imha edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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SON DAKİKA: Rusya’dan Ukrayna savaşı açıklaması: 74 askeri tesis imha edildi

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir Su-25 savaş uçağının pilotaj hatası nedeniyle Ukrayna'da düştüğünü söyledi.

Pilotun uçaktan fırlatma koltuğuyla ayrılarak kurtulduğunu belirten Konaşenkov, Ukrayna'da dört adet de insansız hava aracı vurduklarını anlattı.

Rus güçlerinin ayrıca bir adet helikopter düşürdüklerini aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 74 altyapı tesisi imha edilmiştir." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna donanmasına ait bir deniz üssü ve üç komuta merkezinin yanı sıra S-300 ve Buk-M1 hava savunma sistemlerine ait 18 radar istasyonunun saldırılarda imha edildiğini sözlerine ekledi.

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