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Son dakika: Türkiye'den Rusya ve Ukrayna açıklaması: Kabul edilemez! Reddediyoruz

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Türkiye’den Rusya ve Ukrayna açıklaması: Kabul edilemez! Reddediyoruz

Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat başlattı. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık, Rusya'ya haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Askeri operasyonu kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" denildi.

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