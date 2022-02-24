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Son dakika: THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti

Son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna arasında başlayan Savaş nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarınki Ukrayna seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

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