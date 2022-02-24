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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

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