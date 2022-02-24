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Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya operasyon emrini verdi. Böylece Donbas bölgesine beklenen askeri harekat başlamış oldu. Harekat dış basında geniş yer buldu. İşte dünya basınında Ukrayna-Rusya savaşı...

New York Times, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyor" başlığını kullandı.

Başlığın altında, "Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi" ifadelerine yer verildi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

The Guardian'da ise canlı akış başlatıldı. Gazete, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Putin geniş çaplı işgal başlattı' dedi" başlığını kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

İngiltere devlet televizyonu BBC de saldırıları işgal olarak nitelendirdi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

Fransız gazetesi Le Figaro, "Ukrayna: Putin askeri operasyonu duyurdu, Kiev büyük çaplı operasyon dedi" manşetiyle okuyucularını karşıladı.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

The Times ise, "Rusya, Ukrayna'nın işgaline başlarken Kiev'de patlamalar duyuluyor" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

Financial Times da başlığında saldırıları işgal olarak nitelendirdi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

Wall Street Journal ise "Putin'in askeri operasyon kararı Batı tarafından kınandı" ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

Washington Post da saldırıları Rusya Ukrayna'ya saldırıyor ifadeleriyle nitelendirdi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı! İşte dünya basınından manşetler...

Rusya'nın birçok dilde yayın yapan devlet destekli kanalı Sputnik ise "Putin Donbass'ta özel askeri operasyon emri verdi, dış tehditlere anında cevap verileceğini söyledi" dedi.

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