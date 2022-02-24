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Eski Alman Bakan Annegret Kramp Karrenbauer'den itiraf: Putin'i caydıracak hiçbir şey hazırlamadık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Eski Alman Bakan Annegret Kramp Karrenbauer’den itiraf: Putin’i caydıracak hiçbir şey hazırlamadık

Almanya eski Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Rusya- Ukrayna krizinde Batı'nın başarısız olduğunu ve bu yüzden kızgın olduğunu söyledi. Çok çarpıcı bir de itirafta bulunan Karrenbauer, "Rus Lider Putin'i caydıracak hiçbir şey hazırlamadık" dedi.

Alman eski Bakan Karrenbauer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihsel başarısızlığımız için kendimize çok kızgınım. Gürcistan, Kırım ve Donbas'tan sonra Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık." ifadelerini kullandı.

Eski Alman Savunma Bakanı, müzakerenin her zaman önce geldiğine dair eski başbakanlar Helmut Schmidt ve Helmut Kohl'un öğretilerini unuttuklarını belirterek, "Ancak askeri olarak o kadar güçlü olmalısınız ki müzakere etmemek diğer taraf için bir seçenek olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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