Eski Alman Bakan Annegret Kramp Karrenbauer’den itiraf: Putin’i caydıracak hiçbir şey hazırlamadık

Eski Alman Savunma Bakanı, müzakerenin her zaman önce geldiğine dair eski başbakanlar Helmut Schmidt ve Helmut Kohl'un öğretilerini unuttuklarını belirterek, "Ancak askeri olarak o kadar güçlü olmalısınız ki müzakere etmemek diğer taraf için bir seçenek olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.



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