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Son dakika: Almanya'dan Putin'e sert tepki: Bize yalan söyledin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Almanya’dan Putin’e sert tepki: Bize yalan söyledin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yapmış olduğu açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle itham etti, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” ifadelerini kullandı.

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