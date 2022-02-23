Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi: Çatışma kimseye yarar getirmez

Başkan Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi.