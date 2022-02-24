Son dakika: Ukrayna’daki ayrılıkçı liderler Putin’den yardım istedi

UKRAYNA PARLAMENTOSUNDAN OYBİRLİĞİYLE OHAL'E ONAY



Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmaya devam ediyor.

Ukrayna Parlamentosu Rada'da, yapılan oylama ile Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk dışında Ukrayna genelinde uygulanacak olan 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) kabul edildi.



Oylamada, 339 milletvekilinden 335'i lehte karar verirken 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Hiçbir milletvekili aleyhte oy kullanmazken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya sunduğu öneri resmen kabul edildi.