Son dakika: Ukrayna'daki ayrılıkçı liderler Putin'den yardım istedi
Son dakika haberi... Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Öte yandan flaş bir iddia da gündeme bomba gibi oturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.
Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullandı.
Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.
UKRAYNA, RUSYA'NIN KIRIM'DA PROVOKASYON YAPABİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini iddia etti.
Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiğini belirtti.
Armyansk'taki Titan kimya tesisinde gece vardiyası ekibinin tahliye edildiğini aktaran Kuleba, bunun Rusya'nın bir başka provokasyon hazırlığı olabileceği uyarısını yaptı.
UKRAYNA PARLAMENTOSUNDAN OYBİRLİĞİYLE OHAL'E ONAY
Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmaya devam ediyor.
Ukrayna Parlamentosu Rada'da, yapılan oylama ile Donbass bölgesindeki Donetsk ve Luhansk dışında Ukrayna genelinde uygulanacak olan 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) kabul edildi.
Oylamada, 339 milletvekilinden 335'i lehte karar verirken 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Hiçbir milletvekili aleyhte oy kullanmazken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoya sunduğu öneri resmen kabul edildi.
Alınan karar doğrultusunda Ukrayna'da 24 Şubat 2022 saat 00.00'dan (TSİ 01:00) itibariyle ülkede 30 günlük OHAL ilan edilmiş oldu.
Ukrayna'nın, Volyn, Vinnıtsya, Dnipro, Jitomir, Zakarpatya, Zaporijya, İvano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, , Harkov, Herson, Hmelnitski, Çerkassi, Çernivtsi ve Çernihiv kentlerin OHAL kuralları uygulanacakken karar, Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamıyor.
OHAL kuralları çerçevesinde 30 gün boyunca özel giriş çıkışlar hariç ülkeye ve tüm kentlere giriş çıkışlar ve araçlar denetlenebilecek.
Nüfusun yaşamsal faaliyetleri, kamu düzeni ve tesislerin güvenliği güçlendirilecek. Kitlesel gösteriler ve grevler yasaklanacak.
Tehlikeli bölgelerde yaşayan insanlar buralardan tahliye edilecek. Ukrayna'da kolluk kuvvetleri ve askerler adres değişikliği yapamayacak. Bilgisayarlar üzerinden veri aktarımları ile frekanslı alet ve araçların kullanımı yasaklanacak.
UKRAYNA'DA 18-60 YAŞ ARASI ASKERE ÇAĞIRILDI
Öte yandan Zelenskiy'nin imzaladığı kararname ile 18-60 yaş arası yedek listesindeki askerler orduya çağırılırken, muhtemel bir saldırı ihtimaline karşılık ise Ukrayna'da nefsi müdafaa olmak şartıyla halka silahlanma fırsatı verildi.
DONBAS'TA 1710 ATEŞKES İHLALİ OLDU
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.
Misyonun yayımladığı raporda, 22 Şubat'ta Donetsk bölgesinde 345'i patlama olmak üzere 528 ateşkes ihlali gerçekleştiğini aktarılırken, bölgede bir önceki gün 703 ihlalin olduğu bilgisine yer verildi.
İhlallerin çoğunluğunun Donetsk'in Horlivka ve Şirokine bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.
Luhansk bölgesinde ise 1075 patlama olmak üzere 1182 ihlalin gerçekleştiği aktarılarak, ihlallerin çoğunluğunun Kadiyivka, Stanitsya Luhanska ve Zolote bölgelerinde yaşandığı aktarıldı. Bölgede bir önceki gün 1224 ihlalin yapılmış olduğu hatırlatıldı.
DONBAS KRİZİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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